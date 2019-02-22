Бастрыкин обещает лично общаться с бизнесменами

Глава СК Александр Бастрыкин поручил создать «выделенный канал связи» для реагирования на сообщения о давлении на бизнес и обещал лично встречаться с предпринимателями.

«В ближайшее время будет организована работа выделенного канала связи для приема и экстренного реагирования на сообщения о давлении на бизнес. Кроме того, председателем СК России принято решение на постоянной основе лично проводить приемы представителей бизнеса, в ходе которых предпринимателям будет предоставлена возможность обратиться к главе ведомства по вопросам, связанным с расследованием следователями СК России уголовных дел о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности», — говорится в сообщении ведомства.