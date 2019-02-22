МИД России обвинил журналистку The Times в незаконной работе на территории РФ

МИД России возмутился приездом в Москву журналистки The Times по туристической визе без получения аккредитации.
Джэнис Тернер опубликовала в газете материал «Москва — сверкающий город, утративший душу». Российский МИД отмечает, что журналистка прибыла в Москву по туристической визе, не оформив журналистскую визу и аккредитацию, «которые служат организационно-правовым основанием для профессиональной деятельности». По мнению чиновников российского внешнеполитического ведомства, это означает, что заниматься журналистской деятельностью Тернер не имела права.
В МИД отмечают, что «невозможно поверить, что в разгар антироссийской шпиономании в Великобритании» Тернер не уведомила свою редакцию о поездке, а редакция опубликовала статью журналистки, которая для ее написания отправилась в турпоездку, «введя в заблуждение миграционные власти России».
Противодействие российских и британских регуляторов вокруг СМИ идет не первый день. 21 декабря 2018 года Роскомнадзор объявил о проверке «Би-би-си» на предмет соответствия выпускаемых материалов российскому законодательству «в связи с ситуацией, связанной с вынесением британским регулятором Ofcom решения о нарушении каналом RT правил вещания». До этого Ofcom признал российский телеканал RT нарушившим правила вещания — в нескольких программах канала, посвященных, в частности, отравлению Скрипалей и конфликту в Сирии, не были соблюдены принципы объективности. 10 января Роскомнадзор заявил, что Русская служба «Би-би-си» транслирует идеологические установки международных террористических организаций. 31 января ведомство сообщило, что выявило некие нарушения у российского вещателя BBC World News — ООО «Бритиш телевижн». Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров признал, что проверка британской корпорации «Би-би-си» — это «не только надзорный, но и политический вопрос».