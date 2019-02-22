МИД России обвинил журналистку The Times в незаконной работе на территории РФ

МИД России возмутился приездом в Москву журналистки The Times по туристической визе без получения аккредитации.

Джэнис Тернер опубликовала в газете материал «Москва — сверкающий город, утративший душу». Российский МИД отмечает, что журналистка прибыла в Москву по туристической визе, не оформив журналистскую визу и аккредитацию, «которые служат организационно-правовым основанием для профессиональной деятельности». По мнению чиновников российского внешнеполитического ведомства, это означает, что заниматься журналистской деятельностью Тернер не имела права.

«Подготовленный ею материал размещен не в личном онлайн-блоге, а на официальном сай̆те The Times. Более того, для ознакомления с ним необходимо оформить платную подписку. Возникает резонный вопрос: если г-жа Тернер находилась в Москве как туристка, то почему газета The Times публикует этот материал как статью своей корреспондентки? Если же Дж.Тернер посещала Москву по редакционному заданию, то почему ей не оформили журналистскую визу, как и полагается в подобных случаях?» — говорится в заявлении МИД в Facebook.

В МИД отмечают, что «невозможно поверить, что в разгар антироссийской шпиономании в Великобритании» Тернер не уведомила свою редакцию о поездке, а редакция опубликовала статью журналистки, которая для ее написания отправилась в турпоездку, «введя в заблуждение миграционные власти России».



Противодействие российских и британских регуляторов вокруг СМИ идет не первый день. 21 декабря 2018 года Роскомнадзор объявил о проверке «Би-би-си» на предмет соответствия выпускаемых материалов российскому законодательству «в связи с ситуацией, связанной с вынесением британским регулятором Ofcom решения о нарушении каналом RT правил вещания». До этого Ofcom признал российский телеканал RT нарушившим правила вещания — в нескольких программах канала, посвященных, в частности, отравлению Скрипалей и конфликту в Сирии, не были соблюдены принципы объективности. 10 января Роскомнадзор заявил, что Русская служба «Би-би-си» транслирует идеологические установки международных террористических организаций. 31 января ведомство сообщило, что выявило некие нарушения у российского вещателя BBC World News — ООО «Бритиш телевижн». Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров признал, что проверка британской корпорации «Би-би-си» — это «не только надзорный, но и политический вопрос».