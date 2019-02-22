Кирилл Рогов: о чем реально хотел говорить Путин

В послании Путин говорил то, что, как объяснили ему аналитики, опирающиеся на опросы, хотят услышать люди. А потом встретился с представителями печатных СМИ и информагентств (ну, это как будто бы у нас сейчас 1950-е гг.). На встрече (в опубликованном Кремлем фрагменте), собственно, только две темы: эти самые супервооружения, которые предполагается размещать на воде вблизи от берегов США, и создание автономного интернета. Это не просто - довесок к посланию, вынутый из текста, чтобы соблюсти баланс в пользу "социальных тем". Это то, о чем реально Путин хотел говорить (подлетное время, адекватный ответ на угрозы и проч.). Это и есть два реальных приоритета, два первоочередных нацпроекта, встроенных в общую рамку "новой (советской) легитимности".

Во фрагменте со встречи с редакторами особенно интересен пассаж про Карибский кризис. Путин говорит про него в отрицательном смысле (мол, сейчас нет никаких оснований для такого кризиса), но сразу понятно, что в положительном. Как я уже говорил, отсылка к 1950-м гг. - "золотому веку" советской системы - принципиальная в послании, такая идеальная рамка и ключ к пониманию нарисованной в нем картины будущего суверенного "прорыва" в технологиях и экономике. Мысль Путина состоит в том, что запуск спутника - это начало эры баллистических ракет, поэтому это событие сопоставимо с созданием гиперсупер-звукового блока. Тема спутника хороша тем, что является одновременно военным посланием тем, кто понимает, и мирным посланием в глазах непосвященных (выход СССР на технологический фронтьер в освоении космоса).

Карибский кризис также отсылает к советскому "золотому веку". Более того, корни Карибского кризиса, как мы помним, - это размещение американских ракет средней дальности в Турции в 1961 г., что сократило подлетное время до Москвы для американских средств доставки. Москва придумала на него асимметричный ответ - размещение ракет на Кубе. На встрече с редакторами в свою очередь обсуждается ответ на размещение (гипотетическое) американского оружия в Грузии и Украине, сокращение подлетного времени и асимметричный ответ Кремля в виде морских установок с суперкомплексами.

Сложив произнесенный текст и фрагмент, вынесенный на встречу с "редакторами", мы можем увидеть путинское послание в авторском, так сказать, первоначальном и полном варианте, и обнаружим, что тема военного противостояния с США является в нем центральной. А срединная часть произнесенного послания про развитие экономики на основе технологического рывка становится как бы приложением к военно-стратегическому приоритету. Внутренняя политика, впрочем, также понимается как продолжение военной: Путин объясняет (на встрече с "людьми 50-х") предстоящее отключение рунета тем, что интернет придумали американцы для того, чтобы собирать "оборонную информацию". Это и есть такая рамка легитимности "холодной войны": вышел в несуверенный интернет - оказал пособничество врагу, помог ему собрать оборонную информацию.

В общем, это совсем другое послание, нежели то, которое можно услышать из его сокращенной, профанной части. И тема возможного ядерного кризиса по типу Карибского вшита в него довольно плотно, в самую его сердцевину.