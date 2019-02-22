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Любовь Соболь о выплате компенсаций пострадавшим от дизентерии

22.02.2019

Сообщают, что «Конкорд» пообещал выплатить компенсации пострадавшим от вспышки дизентерии. Только есть еще куча вопросов

СМИ сообщают, что «Конкорд» пообещал выплатить компенсации пострадавшим от вспышки дизентерии. Два месяца они скрывали информацию и довели ситуацию до того, что родители отравленных едой в детских садах детей с пикетами стояли на морозе возле мэрии, требуя ответов от властей.

Сейчас говорят: «ну ладно, проведем проверку и выплатим компенсацию». Спасибо, конечно.

Только есть еще куча вопросов:

- всем выплатят или только самым активным?

- изменит ли «Конкорд» условия производства, или они останутся такие же, как сейчас, до следующей вспышки?

- чиновники начнут говорить правду родителям, реагировать на жалобы и по-настоящему контролировать питание, или так и будут в панике информацию скрывать и отписки писать?

- когда будут результаты расследования по причинам отравления?

Все эти вопросы остаются пока без ответа.

Также родители пострадавших детей сообщают, что СК возбудил уголовное дело по факту массовой дизентерии в садах. Сейчас они пытаются получить официальный ответ по этому поводу.

Чтобы виновным не оказался, как обычно, «стрелочник», буду оказывать юридическую помощь родителям по этому делу.

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