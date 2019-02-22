Любовь Соболь о выплате компенсаций пострадавшим от дизентерии

СМИ сообщают, что «Конкорд» пообещал выплатить компенсации пострадавшим от вспышки дизентерии. Два месяца они скрывали информацию и довели ситуацию до того, что родители отравленных едой в детских садах детей с пикетами стояли на морозе возле мэрии, требуя ответов от властей.

Сейчас говорят: «ну ладно, проведем проверку и выплатим компенсацию». Спасибо, конечно.

Только есть еще куча вопросов:

- всем выплатят или только самым активным?

- изменит ли «Конкорд» условия производства, или они останутся такие же, как сейчас, до следующей вспышки?

- чиновники начнут говорить правду родителям, реагировать на жалобы и по-настоящему контролировать питание, или так и будут в панике информацию скрывать и отписки писать?

- когда будут результаты расследования по причинам отравления?

Все эти вопросы остаются пока без ответа.

Также родители пострадавших детей сообщают, что СК возбудил уголовное дело по факту массовой дизентерии в садах. Сейчас они пытаются получить официальный ответ по этому поводу.

Чтобы виновным не оказался, как обычно, «стрелочник», буду оказывать юридическую помощь родителям по этому делу.