Любовь Соболь о выплате компенсаций пострадавшим от дизентерии

СМИ сообщают, что «Конкорд» пообещал выплатить компенсации пострадавшим от вспышки дизентерии. Два месяца они скрывали информацию и довели ситуацию до того, что родители отравленных едой в детских садах детей с пикетами стояли на морозе возле мэрии, требуя ответов от властей.
Сейчас говорят: «ну ладно, проведем проверку и выплатим компенсацию». Спасибо, конечно.
- всем выплатят или только самым активным?
- изменит ли «Конкорд» условия производства, или они останутся такие же, как сейчас, до следующей вспышки?
- чиновники начнут говорить правду родителям, реагировать на жалобы и по-настоящему контролировать питание, или так и будут в панике информацию скрывать и отписки писать?
- когда будут результаты расследования по причинам отравления?
Все эти вопросы остаются пока без ответа.
Также родители пострадавших детей сообщают, что СК возбудил уголовное дело по факту массовой дизентерии в садах. Сейчас они пытаются получить официальный ответ по этому поводу.
Чтобы виновным не оказался, как обычно, «стрелочник», буду оказывать юридическую помощь родителям по этому делу.Источник