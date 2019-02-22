Полиция и ФСБ проводят обыск в IT-компании Xsolla

В пермский офис компании Xsolla с обыском пришли сотрудники полиции и ФСБ. Об этом сообщил интернет-журнал Zvzda. В пресс-службе ведомств официально информацию не подтвердили и не опровергли.

Основатель компании Xsolla Александр Агапитов сообщил, что, по его данным, в пермском офисе проводится «налоговая проверка», а присутствие сотрудников ФСБ он объясняет ее «серьезностью».

«Xsolla зарегистрирована в США. Все покупки онлайн у иностранных компаний облагаются НДС, который в 2019 году равен 20%. Это и есть налог на «Google». У нас огромные обороты и 20% — это большая сумма. Этим я объясняю присутствие сотрудников ФСБ. Но у нас все уплачено», — сказал он.

Xsolla — это дистрибьюторская система для разработчиков и издателей видеоигр. Компания была основана в 2006 году в Перми. Сейчас Xsolla предоставляет решение по монетизации и упрощает прием платежей со всего мира. Главный офис Xsolla расположен в Лос-Анджелесе (США), у компании также есть представительства в Москве, Киеве и Сеуле.