Полиция и ФСБ проводят обыск в IT-компании Xsolla

В пермский офис компании Xsolla с обыском пришли сотрудники полиции и ФСБ. Об этом сообщил интернет-журнал Zvzda. В пресс-службе ведомств официально информацию не подтвердили и не опровергли.
Основатель компании Xsolla Александр Агапитов сообщил, что, по его данным, в пермском офисе проводится «налоговая проверка», а присутствие сотрудников ФСБ он объясняет ее «серьезностью».
Xsolla — это дистрибьюторская система для разработчиков и издателей видеоигр. Компания была основана в 2006 году в Перми. Сейчас Xsolla предоставляет решение по монетизации и упрощает прием платежей со всего мира. Главный офис Xsolla расположен в Лос-Анджелесе (США), у компании также есть представительства в Москве, Киеве и Сеуле.