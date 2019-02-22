Close

Демпартия Молдавии назвала дело против своего лидера вмешательством России в выборы

22.02.2019

Демократическая партия Молдовы расценивает возбужденное в России уголовное дело в отношении своего лидера Владимира Плахотнюка как вмешательство в проходящую в республике кампанию по выборам в парламент.

«Так называемое дело, открытое русскими против председателя ДПМ за два дня до парламентских выборов в Республике Молдова, - это явно грубое вмешательство Российской Федерации с целью повлиять на результаты выборов», — цитирует ТАСС сообщение партии.

Об инциденте демократы намерены проинформировать международные организации, а также наблюдателей за выборами, запланированными в Молдавии на 24 февраля.

Ранее в МВД РФ сообщили, что подозревают Плахотнюка и молдавского бизнесмена Вячеслава Платона в причастности к организации незаконного вывода из России более 37 млрд руб. В конце 2017 года Плахотнюк, чья партия контролирует парламент страны, был заочно арестован Басманным судом Москвы по делу о покушении на убийство. Платон в апреле 2017 года был осужден в Молдавии за хищение и отмывание денег.

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.