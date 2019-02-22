Избран президент РФС

На внеочередной Конференции Российского футбольного союза президентом организации избрали Александра Дюкова. Его полномочия продлятся до 9 февраля 2021 года, сообщили в РФС.

Дюков в 2003-2006 гг. возглавлял нефтехимическую компанию «СИБУР», сейчас является заместителем председателя совета директоров ПАО «СИБУР Холдинг». С 2006 года он возглавляет компанию «Газпром нефть».

С 2008 по 2017 год Дюков занимал пост президента футбольного клуба «Зенит». С 2014 года является членом исполкома РФС, возглавлял комитет программ развития футбола.

Возглавлявший РФС ранее Виталий Мутко покинул пост в декабре 2018 года. До этого Мутко на полгода приостановил деятельность на посту президента РФС, после того как попал под санкции Международного олимпийского комитета.