Избран президент РФС

На внеочередной Конференции Российского футбольного союза президентом организации избрали Александра Дюкова. Его полномочия продлятся до 9 февраля 2021 года, сообщили в РФС.
Дюков в 2003-2006 гг. возглавлял нефтехимическую компанию «СИБУР», сейчас является заместителем председателя совета директоров ПАО «СИБУР Холдинг». С 2006 года он возглавляет компанию «Газпром нефть».
Возглавлявший РФС ранее Виталий Мутко покинул пост в декабре 2018 года. До этого Мутко на полгода приостановил деятельность на посту президента РФС, после того как попал под санкции Международного олимпийского комитета.