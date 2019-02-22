«Конкорд» готов начать выплаты компенсаций отравившимся дошкольникам

По некоторым данным, СК возбудил уголовное дело по факту массового заражения московских дошкольников в декабре 2018 года дизентерией через детсадовское питание. Об этом «Коммерсанту» сообщила мать пострадавшего ребенка. В СК информацию не подтвердили, но и не опровергли. В компании «Конкорд», которая поставляла питание, заявили, что готовы начать выплаты компенсаций пострадавшим.

По данным источника «Ъ» в правоохранительных органах, доследственная проверка по факту вспышки дизентерии проводилась окружным управлением СКР. Ее материалы были переданы в ГСУ СКР по Москве. «Возможно возбуждение дела по статье 236 УК — за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление», — отмечает партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко.

Пресс-служба «Конкорда» заявила, что компания «проведет собственное расследование по факту заболевания детей дизентерией в ЮВАО». Целью проведения расследования там называют «выявление обстоятельств отравления в некоторых детских садах города Москвы» и «выплату материальной помощи пострадавшим». «В каждом случае будет индивидуальный подход, — сказал представитель «Конкорда» Максим Бабичев. — Будут оплачены лечение, лекарства и моральная компенсация». Представитель компании пообещал, что «в течение трех дней будет создана комиссия», которая решит вопрос с выплатами.

Ранее столичное управление Роспотребнадзора подтвердило факт массового инфицирования в детсадах на юго-востоке Москвы. По данным чиновников, 127 дошкольников в семи учреждениях заболели дизентерией. Питание в детсады юго-востока Москвы поставляет компания «Конкорд» Евгения Пригожина. Причиной вспышки мог стать инфицированный творог с завода в Липецкой области.