Прокуратура начала проверку после жертвоприношения верблюдов в Ангарске

После публикации в интернете видео с жертвоприношением верблюдов прокуратура Ангарска начала проверку. Об этом ведомство сообщило сегодня, после того как ролик получил широкий резонанс.
На видео показан обряд бурятских шаманов под названием «Жэн тэнгэри яба», в ролике видно, как шаманы ведут на убой пять верблюдов, а затем люди, стоящие вокруг большого костра, бросают в него куски мяса.
«Интерфаксу» Цыбиков пояснил, что последнее подобное мероприятие проводилось 300 лет назад. Он также сообщил, что побывал в прокуратуре, где дал пояснения по поводу обряда.