Прокуратура начала проверку после жертвоприношения верблюдов в Ангарске

После публикации в интернете видео с жертвоприношением верблюдов прокуратура Ангарска начала проверку. Об этом ведомство сообщило сегодня, после того как ролик получил широкий резонанс.

На видео показан обряд бурятских шаманов под названием «Жэн тэнгэри яба», в ролике видно, как шаманы ведут на убой пять верблюдов, а затем люди, стоящие вокруг большого костра, бросают в него куски мяса.

«Задавая темп, задавая возможность прорыва, чего мы все хотим достичь, без духовной энергии, без поддержки духовных лиц государство и люди это сделать не смогут. Поэтому это наш вклад», —поясняет на видео заместитель верховного шамана России Артур Цыбиков. По его словам, «сохраняя и возрождая традиции, мы восстанавливаем те незыблемые культурные ценности, которые приведут к возрождению, восстановлению нашего большого государства".

«Интерфаксу» Цыбиков пояснил, что последнее подобное мероприятие проводилось 300 лет назад. Он также сообщил, что побывал в прокуратуре, где дал пояснения по поводу обряда.