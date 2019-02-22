Финансовая разведка оценила объем теневой экономики в России

Объем теневой экономики России в 2018 году превысил 20 трлн руб. и составил порядка 20% ВВП страны. Это меньше, чем в 2015-2016 годах, когда он составлял 28% ВВП, пишет РБК, ссылаясь на данные Росфинмониторинга. В 2017 году объем теневой экономики составлял 20,5% ВВП (18,9 трлн руб.).



При этом объем теневой экономики в 2018 году — это больше, чем расходы всего федерального бюджета на 2019 год (18 трлн руб.), в три раза больше годовой выручки «Газпрома» (6,5 трлн руб. за 2017 год), более трети всех денежных доходов россиян за 2018 год (57,5 трлн руб.).



Росфинмониторинг, помимо прочего, включает в теневую экономику: серый импорт (ввоз товаров с занижением импортных пошлин за счет недостоверного декларирования), сокрытие доходов от уплаты налоговых и таможенных платежей, выплата серых зарплат.

Росфинмониторинг отмечает, что нелегальные экономические агенты активно используют фиктивную внешнеэкономическую деятельность для вывода преступных доходов за рубеж. «Денежные средства выводятся за рубеж по организованным сложным схемам, с использованием для расслоения и транзита финансовых потоков множества счетов фирм-«однодневок», открытых в различных банках. Перечисления за рубеж преимущественно осуществляются под видом внешнеторговых сделок по поставке товаров или купли-продажи ценных бумаг», — пишет спецслужба.

Основным фактором, определяющим масштаб теневой экономики в России, является коррупция, а также избыточное государственное регулирование и высокие налоги, от которых бизнес стремится «уйти в тень» и выплачивать зарплаты в конвертах, полагает научный руководитель лаборатории антикоррупционной политики ВШЭ Юлий Нисневич.