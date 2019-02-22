Телерейтинг президентского послания в Москве снизился

Послание президента Федеральному собранию 2019 года стало самым непопулярным за последние годы: по предварительным данным Mediascope, на пяти каналах его смотрели 5,9% москвичей. В абсолютном выражении это около 0,87 млн человек. Из москвичей, которые в это время смотрели телевизор, послание выбрали 39%, пишет «КоммерсантЪ».

Из данных Mediascope следует, что послание-2019 пользовалось наименьшей популярностью за последние годы. В 2018 году послание собрало у экранов 7,3% москвичей (42,5% столичных телезрителей), в 2016-м — 7,6% (43,3% зрителей), в 2015-м — 8,7% (47,6%). Рекордным стало послание, с которым Путин выступил 4 декабря 2014 года — в год присоединения Крыма. Тогда его посмотрел почти каждый десятый москвич, а среди телезрителей — каждый второй. Нынешнее же послание приблизилось к докрымскому уровню: в 2013 году трансляцию посмотрели 5,2% жителей Москвы.

«Падение интереса к тому, что говорит президент, — одно из проявлений общего кризиса доверия, начавшегося в прошлом году. Люди уже не верят, что Путин способен на что-то новое, поэтому и не слушают, что он скажет», — пояснил «Ъ» политолог Аббас Галлямов.