Верзилов: убийцы журналистов в ЦАР могли специально прилететь из Донбасса

Убийцы Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко могли специально прилететь в Центральноафриканскую республику из Донбасса и покинуть ее после преступления, говорит Петр Верзилов, который занимается расследованием гибели съемочной группы.

«Наличие ЧВК в ЦАР не является секретом. Они находятся там официально, Организация объединенных наций выдала мандат на нахождение небольшой группировки там и на поставку оружия», — сказал Верзилов.

По его словам, «с этой историей связаны структуры Пригожина. Никто кроме них не заинтересован в деятельности в Африке, никто, кроме него не занимается ЧВК. Это похоже на почерк его и его ребят».

Верзилов утверждает, что полученную им информацию подтвердили несколько источников. По предварительным данным, бойцы ЧВК «Вагнер», которые находятся в ЦАР, и местные вооруженные формирования не причастны к убийству.