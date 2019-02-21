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Верзилов: убийцы журналистов в ЦАР могли специально прилететь из Донбасса

21.02.2019

Убийцы Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко могли специально прилететь в Центральноафриканскую республику из Донбасса и покинуть ее после преступления, говорит Петр Верзилов, который занимается расследованием гибели съемочной группы.

Верзилов рассказал телеканалу RTVI, что участие в операции россиян, которые находятся в ЦАР по мандату ООН, могло привести к «скандалу».

«Наличие ЧВК в ЦАР не является секретом. Они находятся там официально, Организация объединенных наций выдала мандат на нахождение небольшой группировки там и на поставку оружия», — сказал Верзилов. 

По его словам, «с этой историей связаны структуры Пригожина. Никто кроме них не заинтересован в деятельности в Африке, никто, кроме него не занимается ЧВК. Это похоже на почерк его и его ребят».

Верзилов утверждает, что полученную им информацию подтвердили несколько источников. По предварительным данным, бойцы ЧВК «Вагнер», которые находятся в ЦАР, и местные вооруженные формирования не причастны к убийству.

Журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были убиты в ЦАР в конце июля 2018 года. Они приехали в республику снимать расследование о деятельности ЧВК.

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