В СБУ заявили о попытке России вмешаться в грядущие выборы президента Украины

Служба безопасности Украины заявила, что разоблачила механизм подкупа избирателей и влияния России на результаты будущего волеизъявления во время голосования на выборах президента Украины. Об этом сообщил заместитель председателя СБУ Виктор Кононенко.
По его словам, план предусматривал формирование в избирательных округах так называемой «пирамиды»: руководитель сектора — старший избирательного участка — «десятки» — «двадцатки», которые должны обеспечить необходимое количество голосов в пользу конкретного кандидата. Основным координатором сети является один из действующих народных депутатов Украины. Среди руководителей «полевых штабов» есть россияне, украинцы и граждане других государств, которые долгое время работали в России на избирательных кампаниях провластных кандидатов и партий, говорят в СБУ.