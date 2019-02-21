В СБУ заявили о попытке России вмешаться в грядущие выборы президента Украины

Служба безопасности Украины заявила, что разоблачила механизм подкупа избирателей и влияния России на результаты будущего волеизъявления во время голосования на выборах президента Украины. Об этом сообщил заместитель председателя СБУ Виктор Кононенко.

По его словам, план предусматривал формирование в избирательных округах так называемой «пирамиды»: руководитель сектора — старший избирательного участка — «десятки» — «двадцатки», которые должны обеспечить необходимое количество голосов в пользу конкретного кандидата. Основным координатором сети является один из действующих народных депутатов Украины. Среди руководителей «полевых штабов» есть россияне, украинцы и граждане других государств, которые долгое время работали в России на избирательных кампаниях провластных кандидатов и партий, говорят в СБУ.

Сейчас СБУ совместно с Генеральной прокуратурой и ГБР проводит десятки обысков у участников группировки. «СБУ будет и впредь принимать все предусмотренные действующим законодательством меры для обеспечения проведения демократических выборов и обеспечения свободного волеизъявления граждан, блокируя любые попытки государства-агрессора вмешаться во внутренние дела нашей страны», — подчеркнул заместитель главы СБУ. Он также призвал граждан Украины не поддаваться на провокации, не продавать свой голос и не провоцировать к этому других.