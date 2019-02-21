Роскомнадзор составил протокол на Twitter

Управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу составило протокол об административном правонарушении в отношении компании Twitter.



«Протокол составлен по статье 19.7 КоАП РФ в присутствии представителя Twitter в связи с тем, что компания не предоставила необходимых сведений о локализации баз персональных данных российских пользователей на территории России», — говорится в сообщении ведомства.

Документ будет направлен мировому судье для вынесения решения об административной ответственности.Закон о хранении персональных данных вступил в силу 1 сентября 2015 года. Он обязывает компании хранить и обрабатывать персональные данные россиян на территории России. Ранее социальная сеть деловых контактов LinkedIn отказалась исполнять эти требования, доступ к сайту был заблокирован.