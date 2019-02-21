ФБК рассказал о кланах, «владеющих» Карачаево-Черкесией

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального в очередном расследовании утверждает, что внук бывшего главы Карачаево-Черкесской Республики Мустафы Батдыева владеет 2000-метровым домом, земли вокруг особняка записаны на второго внука. Молодым людям 17 и 19 лет. Имущество им передал отец — зять Батдыева Алий Каитов.

Каитов в 2006 году был приговорен к 17 годам заключения по делу об убийстве семи человек, в том числе депутата Народного собрания республики. Он вышел на свободу меньше чем через десять лет, но благодаря семье не к «разбитому корыту».

Его дядю Магомеда Каитова в республике называли «энергетическим королем». В 2013 году Магомеда Каитова арестовали за хищение 4 млрд руб. «Потом происходит чудо (такое же чудо, как с отсидкой за массовое убийство), и мы видим Магомеда Каитова в инстаграме его детей. Разумеется, на свободе. То есть если и сидел — то чисто символически», — говорится в расследовании ФБК.

Брат Каитова Ахмат возглавляет компанию «Карачаевочеркесавтодор». А сам Алий Каитов после освобождения возглавил компанию «Комплексные коммунальные системы». КРЧ сегодня возглавляет Рашид Темрезов, который ранее был, по данным ФБК, подчиненным Алия Каитова.

В расследовании ФБК отмечается, что указанные герои владеют дорогими машинами, часами, члены их семей пользуются частными самолетами.

«Вся Карачаево-Черкесия — это всего 465 тысяч населения. Меньше, чем население Тулы. Но даже из такого небольшого субъекта федерации эти кланы умудряются выжимать десятки миллиардов. Они в буквальном смысле обокрали там каждого. Там сама цель государства сейчас заключается в том, чтобы обогащать конкретные семьи. И Кремлю это выгодно. Он отгружает туда дотации, обратно получает откаты», — пишет Навальный.