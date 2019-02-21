Посольство США в России требует доступа к арестованному Майклу Калви

Посольство США в России выступило с официальным заявлением, в котором требует безотлагательного предоставления консульского доступа к арестованному главе инвестфонда Baring Vostok Майклу Калви.«По прошествии 7 дней с момента задержания гражданина США Майкла Калви посольство США в России по-прежнему не получило разрешение российских властей на его посещение. В соответствии с двусторонней консульской конвенцией Россия взяла на себя обязательства по предоставлению консульского доступа в течение 4 дней. Мы многократно запрашивали доступ к данному гражданину США. Министерство иностранных дел Российской Федерации до сих пор не выполнило положения двусторонней консульской конвенции и не предоставило нам возможность оказать консульскую помощь нашему гражданину», — говорится в заявлении.
Калви и другим фигурантам дела предъявлены обвинения в крупном мошенничестве. Их обвиняют в хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный».