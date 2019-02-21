Сайт Госдумы будет публиковать сомнительные высказывания и инициативы депутатов

Специальный раздел, в котором будут публиковаться сомнительные высказывания и инициативы депутатов, появится на сайте Госдумы, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Это, с одной стороны, дисциплинирует и, если хотите, подтолкнет к тому, чтобы больше думали, прежде чем делали заявления, было больше политической культуры, самообразования», — цитирует Володина «Интерфакс».

По словам Володиина, «в итоге это сформирует, в том числе, отношение по выдвижению в будущем депутата на новый срок, особенно если он избран по партийному списку».

В то же время, в случае появления в СМИ фейковых заявлений парламентариев или недостоверных новостей относительно деятельности Думы, сайт палаты станет площадкой, где будет «возможность разобраться, защитить коллег от этих фейковых новостей», сказал спикер.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за распространение недостоверной информации, угрожающей жизни и здоровью людей или общественному порядку. После публикации Ura.ru о том, что в Думе якобы обсуждается запрет на продажу автомобилей людям, не имеющим места для парковки, Володин предложил распространить ответственность за публикацию недостоверных новостей и на собственников СМИ.