Газету «Ведомости» оштрафовали за ссылку на Twitter

Мировой судья оштрафовал «Ведомости» за размещение ссылки на видео аварии эскалатора в римском метро, в которой пострадали несколько российских болельщиков. Болельшики на видео ругались матом.
«Суд признал издание виновным в распространении продукции средства массовой информации, содержащей нецензурную брань (ч. 3 ст. 13.21 КоАП РФ), и назначил административный штраф в размере 25 тыс. руб.», — рассказала агентству «Москва» пресс-секретарь Останкинского районного суда Анна Селиванова.
23 октября прошлого года на станции метро Repubblica в Риме обрушился эскалатор. В этот момент в метро спускалась многочисленная группа российских болельщиков, следовавших на матч ЦСКА с клубом «Рома». В результате происшествия пострадали около 30 человек. Причиной инцидента стали неполадки оборудования.