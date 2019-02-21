Газету «Ведомости» оштрафовали за ссылку на Twitter

Мировой судья оштрафовал «Ведомости» за размещение ссылки на видео аварии эскалатора в римском метро, в которой пострадали несколько российских болельщиков. Болельшики на видео ругались матом.

«Суд признал издание виновным в распространении продукции средства массовой информации, содержащей нецензурную брань (ч. 3 ст. 13.21 КоАП РФ), и назначил административный штраф в размере 25 тыс. руб.», — рассказала агентству «Москва» пресс-секретарь Останкинского районного суда Анна Селиванова.

В суде представитель издания пояснил, что гиперссылка на сообщение в Twitter была размещена в подтверждение факта самого события и «не отсылала читателей к видео, которое содержит нецензурную брань». Он также отметил, что перед просмотром видео пользователю необходимо совершить дополнительные действия: ознакомиться с предупреждением о том, что медиафайл может носить деликатный характер, и лишь затем нажать кнопку «просмотреть». Кроме того, представитель «Ведомостей» пояснил, что редакция не является администратором или владельцем сайта twitter.com и, соответственно, не может и не должна нести ответственность за содержание материалов, размещенных на данном сайте.

23 октября прошлого года на станции метро Repubblica в Риме обрушился эскалатор. В этот момент в метро спускалась многочисленная группа российских болельщиков, следовавших на матч ЦСКА с клубом «Рома». В результате происшествия пострадали около 30 человек. Причиной инцидента стали неполадки оборудования.