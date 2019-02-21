«Мемориал» требует возбуждения уголовного дела из-за попытки срыва показа фильма «Праздник»

Общество «Мемориал» обратилось в полицию после того, как показ фильма Алексея Красовского «Праздник», организованный организацией, пытались сорвать активисты движения SERB.
«Сотрудники «Мемориала» обратились в полицию с заявлением о необходимости возбуждения уголовного дела о хулиганстве после попытки срыва показа фрагментов фильма «Праздник» Алексея Красовского и дискуссии о нем», — сказала «Интерфаксу» исполнительный директор «Мемориала» Елена Жемкова.
Накануне группа активистов ворвались в помещение через 10 минут после начала показа фильма с криками «Позор», «Вы показываете кино без прокатного удостоверения», «Зачем вы продаете нашу родину?» Позже приехала полиция и журналисты НТВ, сообщили в «Мемориале».В фильме «Праздник» показывается, как в блокадном Ленинграде семья чиновника, живущая «на особом положении», встречает Новый год. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак требовал от Минкульта не выдавать фильму прокатное удостоверение, после чего режиссер выложил ленту в интернет.