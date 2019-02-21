«Мемориал» требует возбуждения уголовного дела из-за попытки срыва показа фильма «Праздник»

Общество «Мемориал» обратилось в полицию после того, как показ фильма Алексея Красовского «Праздник», организованный организацией, пытались сорвать активисты движения SERB.

«Сотрудники «Мемориала» обратились в полицию с заявлением о необходимости возбуждения уголовного дела о хулиганстве после попытки срыва показа фрагментов фильма «Праздник» Алексея Красовского и дискуссии о нем», — сказала «Интерфаксу» исполнительный директор «Мемориала» Елена Жемкова.

Он отметила, что «люди не просто ворвались на частную территорию без приглашения, сорвали мероприятие, но один из них угрожал присутствующим гаечным ключом. Еще один или несколько доставали баллончики, не с газом, с дезодорантом, направляли их в глаза».

Накануне группа активистов ворвались в помещение через 10 минут после начала показа фильма с криками «Позор», «Вы показываете кино без прокатного удостоверения», «Зачем вы продаете нашу родину?» Позже приехала полиция и журналисты НТВ, сообщили в «Мемориале».

В фильме «Праздник» показывается, как в блокадном Ленинграде семья чиновника, живущая «на особом положении», встречает Новый год. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак требовал от Минкульта не выдавать фильму прокатное удостоверение, после чего режиссер выложил ленту в интернет.