Close

Платформу для жалоб бизнеса на давление будет курировать участник конфликта с Baring Vostok

21.02.2019

Одним из кураторов работы платформы для жалоб бизнеса будет участник конфликта акционеров «Восточного» Артем Аветисян. Он «активно участвует в разработке платформы», курируя работу в качестве директора Агентства стратегических инициатив (АСИ) по направлению «Новый бизнес», сказала РБК гендиректор АСИ Светлана Чупшева.

Цифровая платформа, создать которую в ходе послания Федеральному собранию поручил Владимир Путин, будет предусматривать две категории жалоб: касающихся системных проблем бизнеса и связанных с контрольно-надзорной деятельностью, рассказала РБК. Концепция платформы разрабатывается деловыми объединениями и АСИ совместно с Минэкономразвития. 

Артем Аветисян является партнером арестованного основателя компании Baring Vostok Майкла Калви, которого обвиняют в хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный». Конфликт в банке происходит между двумя группами акционеров, обвиняющими друг друга в нанесении ущерба «Восточному»: инвестфондом Baring Vostok и бывшими владельцами ​присоединенного к «Восточному» Юниаструм Банка Аветисяном (32,02%) и Шерзодом Юсуповым (4,8%). Baring Vostok в прошлом году начал разбирательство в Лондонском международном арбитраже против Артема Аветисяна. Иски, по словам Калви, связаны более чем с десятью сделками, имеющими признаки мошенничества.

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.