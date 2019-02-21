Платформу для жалоб бизнеса на давление будет курировать участник конфликта с Baring Vostok

Одним из кураторов работы платформы для жалоб бизнеса будет участник конфликта акционеров «Восточного» Артем Аветисян. Он «активно участвует в разработке платформы», курируя работу в качестве директора Агентства стратегических инициатив (АСИ) по направлению «Новый бизнес», сказала РБК гендиректор АСИ Светлана Чупшева.

Цифровая платформа, создать которую в ходе послания Федеральному собранию поручил Владимир Путин, будет предусматривать две категории жалоб: касающихся системных проблем бизнеса и связанных с контрольно-надзорной деятельностью, рассказала РБК. Концепция платформы разрабатывается деловыми объединениями и АСИ совместно с Минэкономразвития.Артем Аветисян является партнером арестованного основателя компании Baring Vostok Майкла Калви, которого обвиняют в хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный». Конфликт в банке происходит между двумя группами акционеров, обвиняющими друг друга в нанесении ущерба «Восточному»: инвестфондом Baring Vostok и бывшими владельцами ​присоединенного к «Восточному» Юниаструм Банка Аветисяном (32,02%) и Шерзодом Юсуповым (4,8%). Baring Vostok в прошлом году начал разбирательство в Лондонском международном арбитраже против Артема Аветисяна. Иски, по словам Калви, связаны более чем с десятью сделками, имеющими признаки мошенничества.