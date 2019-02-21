«Мемориал» признал экоактивиста Вячеслава Егорова политзаключенным

Вячеслава Егорова, активиста инициативной группы «Нет свалке Коломна», выступающей против эксплуатации полигона твердых бытовых отходов «Воловичи», преследуют по политическим мотивам исключительно из-за его общественно-политической позиции, считают в ПЦ «Мемориал».

Со 2 февраля Егоров находится под домашним арестом, его обвиняют в неоднократном нарушении правил проведения массовых мероприятий. Его трижды привлекали по административной статье о нарушении правил проведения митингов, что дало возможность возбудить и уголовное дело.

«Преследование Егорова противоправно как по своей сути, так и в силу его конкретных обстоятельств. Уже сам факт преследования по ст. 212.1 УК РФ дает основания сделать вывод о незаконности и политическом характере преследования Вячеслава Егорова. Эта статья нарушает фундаментальные принципы права и направлена на недопустимое в демократическом обществе, необоснованное ограничение свободы собраний, противоречащее ст. 31 Конституции РФ, ст. 11 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, позиции ЕСПЧ», — говорят в «Мемориале».

Кроме того, возбуждение уголовного дела противоречит позиции Конституционного суда РФ, т. к. действия Егорова не повлекли причинения вреда здоровью, имуществу, окружающей среде, общественному порядку или безопасности и не угрожали им.