«Мемориал» признал экоактивиста Вячеслава Егорова политзаключенным

Вячеслава Егорова, активиста инициативной группы «Нет свалке Коломна», выступающей против эксплуатации полигона твердых бытовых отходов «Воловичи», преследуют по политическим мотивам исключительно из-за его общественно-политической позиции, считают в ПЦ «Мемориал».
Со 2 февраля Егоров находится под домашним арестом, его обвиняют в неоднократном нарушении правил проведения массовых мероприятий. Его трижды привлекали по административной статье о нарушении правил проведения митингов, что дало возможность возбудить и уголовное дело.
Кроме того, возбуждение уголовного дела противоречит позиции Конституционного суда РФ, т. к. действия Егорова не повлекли причинения вреда здоровью, имуществу, окружающей среде, общественному порядку или безопасности и не угрожали им.