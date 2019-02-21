Мюллер готов представить итоги расследования «российского дела» на следующей неделе

Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года в США близится к завершению, он готов представить доклад генпрокурору уже на следующей неделе. Как пишет WP, Мюллер должен объяснить генеральному прокурору, почему он решил обвинить конкретных людей, а также рассказать, в отношении кого еще велось расследование. Затем генпрокурор должен доложить Конгрессу о расследовании.

Советник Дональда Трампа сказал, что в окружении президента есть ощутимая обеспокоенность тем, что в отчете может содержаться информация о Трампе и его команде, которая нанесет политический ущерб.

Насколько подробным будет отчет Мюллера и краткое изложение выводов генерального прокурора, неясно, отмечает WP. Парламент требовал, чтобы доклад Мюллера был обнародован, но генпрокурор в этом вопросе не проявлял энтузиазма, заявляя, что он намерен следовать нормативным актам.

Работа Мюллера привела к уголовным обвинениям против 34 человек. Шесть помощников и советников Трампа признали свою вину. Среди тех, кто признал себя виновными, бывший советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн; бывший заместитель руководителя кампании Рик Гейтс; и бывший советник кампании Джордж Пападопулос, а также Манафорт и Коэн.

Большинство обвиняемых в расследовании Мюллера — русские. Поскольку с этой страной нет договора об экстрадиции, этих 26 человек вряд ли когда-либо увидят внутри зала суда США, пишет газета. Издание отмечает, что никто из американцев, обвиняемых Мюллером, не обвиняется в сговоре с Россией с целью вмешательства в выборы, тогда как определение того, планировал ли кто-либо из сотрудников Трампа заговор с Кремлем в 2016 году, было центральным вопросом, заданным Мюллеру.

Трамп неоднократно осуждал расследование Мюллера как «охоту на ведьм» и обвинял прокуроров Мюллера в политической предвзятости, потому что многие из них в прошлом делали пожертвования кандидатам от демократов.