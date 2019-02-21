В Германии и Латвии конфискованы дома и деньги на €50 млн по делу об отмывании денег из России

Четыре здания в Германии, а также деньги в ФРГ и Латвии конфискованы в рамках расследования крупнейшей схемы по отмыванию денег из России. Общая сумма изъятых средств составляет около €50 млн.
Как пишет DW, дело расследуется в связи со схемой, получившей название «Ландромат» или «Русская прачечная», по которой через банки в Латвии и Молдавии из России были выведены $22 млрд, сообщили прокуратура в Мюнхене и Федеральное ведомство по уголовным делам.
Конфискованы были четыре дома в Нюрнберге, Регенсбурге, Мюльдорфе-на-Инне и Швальбахе-на-Таунусе. Кроме того, следователи изъяли €6,7 млн в двух немецких агентствах недвижимости и еще €1,2 млн на счету в одном из банков Латвии.«Русская прачечная» является, предположительно, крупнейшей в истории операцией по отмыванию денег. Известно об этой мошеннической схеме стало в 2014 году по результатам расследованияЦентра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP). Эстония произвела первые аресты по делу об отмыванием денег в середине декабря 2018 года.