В Германии и Латвии конфискованы дома и деньги на €50 млн по делу об отмывании денег из России

Четыре здания в Германии, а также деньги в ФРГ и Латвии конфискованы в рамках расследования крупнейшей схемы по отмыванию денег из России. Общая сумма изъятых средств составляет около €50 млн.

Как пишет DW, дело расследуется в связи со схемой, получившей название «Ландромат» или «Русская прачечная», по которой через банки в Латвии и Молдавии из России были выведены $22 млрд, сообщили прокуратура в Мюнхене и Федеральное ведомство по уголовным делам.

Мюнхенские правоохранительные органы ведут расследование в отношении трех обвиняемых, которые владеют в федеральных землях Бавария и Гессен недвижимостью на €40 млн.

Конфискованы были четыре дома в Нюрнберге, Регенсбурге, Мюльдорфе-на-Инне и Швальбахе-на-Таунусе. Кроме того, следователи изъяли €6,7 млн в двух немецких агентствах недвижимости и еще €1,2 млн на счету в одном из банков Латвии.