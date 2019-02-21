Борис Вишневский: в КГБ его учили врать

Прочел то, что наговорил Путин за полтора часа.

Начал «про людей» - закончил угрозами в адрес Америки.

В начале обещал раздать на пенсии и пособия примерно одну тридцатую от того, что накоплено в минфиновском кармане – в конце фантазировал, как он будет стрелять ракетами по «центрам принятия решений».

Те социальные меры, о которых он говорил, неплохи – но ничтожно малы по сравнению с тем, что нужно для преодоления бедности.

И говорит он примерно об этом же последние два десятка лет. Разве что разными словами.

И никто не мешал ему осуществить эти меры и десять, и пять лет назад.

Вместо того чтобы строить «осажденную крепость», ощетинившуюся ракетами во все стороны, раздавать друзьям наиболее прибыльные отрасли экономики и множить число опричников, охраняющих его от народа.

Ну а когда он говорит о том, что нельзя повторять ошибки прошлого десятилетия, хочется спросить: а разве не Путин руководил страной в течение этого десятилетия? Семь лет – де-юре, все десять – де факто?

«Я устал, я ухожу, простите», - единственное, что было бы честным.

Но в КГБ его учили врать, а не быть честным.

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