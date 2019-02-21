Майклу Калви предъявили обвинение

Обновлено: следствие предъявило обвинение всем фигурантам дела о хищении средств банка «Восточный», сообщил «Интерфаксу» адвокат Дмитрий Клеточкин.

Следствие предъявило обвинение основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви в рамках уголовного дела о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный».

«В рамках уголовного дела сегодня следствие предъявило обвинение Калви по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере в составе группы). Также следствие намерено сегодня предъявить обвинение и остальным фигурантам по делу», — сообщил ТАСС источник в следственных органах.

20 февраля обвинение предъявили топ-менеджерам Baring Vostok Вагану Абгаряну и Ивану Зюзину.

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников сообщил, что Калви содержится в СИЗО с нарушением регламента — он находится в одной камере с обвиняемым в покушении на жизнь судьи. Это нарушает регламенты ФСИН, по которым обвиняемые в экономических преступлениях должны содержаться отдельно от обвиняемых в насильственных преступлениях.

Калви содержится в восьмиместной камере, а другой фигурант дела Baring Vostok — француз Филипп Дельпаль — в четырехместной, в которой вместе с ним находятся двое заключенных.