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Союзники США отказываются оставаться в Сирии после вывода американских войск

21.02.2019

Ближайшие американские союзники США отклонили просьбу администрации Дональда Трампа заполнить пробел своими войсками после выхода американских военных. Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на американских и иностранных чиновников.

Одна из основных просьб США к союзникам заключается в том, чтобы силы коалиции сформировали наблюдательные силы для патрулирования безопасной зоны шириной 20 миль на сирийской стороне границы и отделять Турцию от сирийских курдов.

Но союзники «единодушно» заявили Соединенным Штатам, что они «не останутся», заявил высокопоставленный чиновник, пишет WP.

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