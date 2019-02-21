В России появилась вторая женщина-миллиардер

В 2019 году Forbes оценил интернет-магазин Wildberries в $1,2 млрд, его единственным владельцем является Татьяна Бакальчук.

Новая оценка стоимости компании позволяет оценить состояние Бакальчук в более чем $1 млрд, таким образом она становится второй женщиной-миллиардером в России после Елены Батуриной, пишет Forbes. Год назад Бакальчук впервые вошла в список богатейших людей России с состоянием $600 млн.

Свой бизнес преподаватель английского языка Татьяна Бакальчук основала вместе с мужем в 2004 году. Ежемесячно ее сайт посещают около 60 млн человек. В 2018 выручка компании составила $1,7 млрд.