Amnesty International раскритиковала закон об НКО-иноагентах

Власти некоторых стран используют методы запугивания и репрессивные нормы, чтобы помешать НКО выполнять свою жизненно важную работу и разработали законы для того, чтобы заставить организации молчать, говорится в докладе Amnesty International «Закон как инструмент подавления: глобальное наступление на организации гражданского общества». В качестве примера международная правозащитная организация приводит российский закон об НКО-иноагентах, принятый в 2012 году, пишут «Ведомости».

Этот закон оказал крайне негативное влияние на российское гражданское общество, считает Amnesty International. Одни организации были вынуждены закрыться, другие испытывают проблемы с получением финансирования.

Российские НКО, которые не согласны с точкой зрения правительства или критикуют его, испытывают недостаток в государственном финансировании, которое предназначено для гражданского общества, утверждает Amnesty International. Как отмечает организация, в итоге эти средства получают те, кто согласились с политикой властей: в основном это группы, поддерживающие националистические и консервативные взгляды, а также православную церковь.

Реестр НКО-иноагентов ведет Минюст, сейчас в списке находится более 70 организаций. В феврале иностранными агентами признали движение «За права человека», фонд «В защиту прав заключенных» и региональную общественную организацию содействия соблюдению прав человека «Горячая линия» Льва Пономарева, а также Центр поддержки и содействия развитию СМИ Григория Шведова, который является главным редактором «Кавказского узла».