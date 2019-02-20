Двум фигурантам дела Baring Vostok предъявили обвинение

«Согласно позиции следствия, в результате преступных действий денежные средства в сумме не менее 2,5 млрд руб. остались в собственности подконтрольного Майклу Калви НАО «Первое коллекторское бюро» (ПКБ), а банк «Восточный» утратил возможность возврата указанных денежных средств, что причинило банку ущерб, — пояснил РБК адвокат Абгаряна Рустам Курмаев. — Мой клиент сообщил, что свою вину не признает, что суть обвинений ему непонятна и что он готов отвечать на любые вопросы следствия».
Рассмотрение апелляции на решение об аресте Абгаряна назначено на 25 февраля, на арест Зюзина — на 26 февраля.
Ивана Зюзина и Вагана Абгаряна задержали в один день с главой Baring Vostok Майклом Калви. Вместе с ними по делу о мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ) проходят директор финансового департамента Baring Vostok Филипп Дельпаль, а также советник председателя правления ПАО «Норвик Банк» Алексей Кордичев и гендиректор ПКБ Максим Владимиров.