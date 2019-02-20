Подозреваемого в пытках экс-начальника ярославской колонии отправили под домашний арест

Кировский районный суд Ярославля отправил под домашний арест бывшего начальника исправительной колонии №1 Дмитрия Николаева, которого подозревают в организации пыток заключенного Евгения Макарова.

Прокурор просил отправить Николаева под домашний арест, так как «заключение под стражу — слишком жесткая мера пресечения». Главное следственное управление СК и защита настаивали на аресте, пишет «Медиазона».

Адвокат потерпевшего Ирина Бирюкова подала ходатайство, чтобы во время заседания Николаев находился не в клетке, а рядом с адвокатами, как это предусматривает Европейская конвенция о защите прав человека. Суд ходатайство удовлетворил.

Николаев и его заместитель Игит Михайлов были задержаны 18 февраля. Другие фигуранты дела о пытках Макарова ранее дали показания против бывшего начальника ИК-1 и его заместителя. По словам бывших сотрудников колонии, именно Николаев распорядился провести «воспитательные работы» с Макаровым. Пытки Макарова сотрудники ФСИН записали на видео, а запись отнесли в кабинет Михайлова, где ее посмотрел Николаев. Далее видео передали первому заместителю начальника управления ФСИН по Ярославской области Геннадию Баринову.

Уголовное дело о пытках возбудили после того, как летом 2018 года «Новая газета» опубликовала видео пыток Макарова.