Силуанов оценил меры поддержки из послания президента

Меры соцподдержки населения, озвученные в послании президента Федеральному собранию, обойдутся бюджету в 100-120 млрд рублей ежегодно, заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов

«Такие ресурсы мы будем изыскивать в ходе исполнения бюджета и уже при весенних корректировках внесем необходимые изменения, с тем чтобы все положения послания были финансово обеспечены», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 24», передает «Интерфакс».

Доиндексация пенсий до уровня, превышающего прожиточный минимум, обойдется бюджету в 2019 году в 15-20 млрд руб., за шестилетку — 150-160 млрд руб., сообщил Силуанов.

В своем послании Федеральному собранию Путин предложил расширить льготы для многодетных семей, удвоение пособия по уходу за детьми-инвалидами, введение ипотечных каникул для тех, кто лишился дохода. Также он поставил задачу, чтобы все пенсии и единовременные денежные выплаты были проиндексированы сверх прожиточного минимума пенсионеров. Пенсии, которые были получены в начале года, необходимо пересчитать. До сих пор, если пенсия была ниже уровня прожиточного минимума, бюджет доплачивал до него.