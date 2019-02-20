Нетаньяху отложил встречу с Путиным

Запланированная на 21 февраля встреча в Москве премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и российского президента Владимира Путина отложена. Об этом, как сообщает Jerusalem Post, заявили в офисе премьер-министра. В четверг Нетаньяху и Путин поговорят по телефону, и в ближайшие дни будет назначена новая дата встречи.

Ранее в Кремле сообщали, что во время визита в Россию Нетаньяху намерен обсудить с Путиным палестино-израильское урегулирование, а также обстановку в Сирии, отмечает «КоммерсантЪ». Газета напоминает, что Путин и Нетаньяху не встречались с 17 сентября, когда сирийские системы ПВО над Средиземным морем сбили Ил-20 с 15 россиянами на борту. Минобороны России обвинило в случившемся Израиль: по мнению ведомства, израильские F-16 подставили российский самолет под удар. Израильская сторона отрицает обвинения.