Порошенко объявил о прекращении действия военного положения

Президент Украины Петр Порошенко объявил о прекращении военного положения, введенного ранее в десяти регионах страны. Заявление он сделал на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины, передает телеканал «112 Украина».

Военное положение было введено на 30 суток после обстрела и задержания российскими пограничниками трех военных судов Украины. Оно действовало в десяти областях (Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Донецкой и Запорожской) и внутренних водах Азово-Керченской акватории.