Председатель Мосгорсуда раскритиковала работу следователей

Следователи «разучились собирать и анализировать доказательства», говорит председатель Мосгорсуда Ольга Егорова, отмечая, что это стало одной из причин того, что каждый второй вердикт, вынесенный присяжными, является оправдательным.

В интервью «Интерфаксу» Егорова рассказала, что в районные суды Москвы с 1 июня поступило 20 дел, которые должны рассматривать присяжные. По 11 из них уже состоялись вердикты, при этом каждый второй — оправдательный.

«О чем это говорит? Безусловно, о сильной работе стороны защиты, но и низком качестве сбора и представления доказательств стороной обвинения. Следователи, увы, разучились собирать и анализировать доказательства», — считает Егорова.Закон о расширении института суда присяжных на районные и городские суды вступил в силу 1 июня.