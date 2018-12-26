СК возбудил дело по факту похищения и пыток сотрудника Amnesty International Козловского в Ингушетии

По заявлению сотрудника правозащитной организации Amnesty International Олега Козловского о том, что его похитили и пытали в Ингушетии в октябре этого года, возбуждено уголовное дело. Как сообщает «Комитет против пыток», дело расследуется по п.п. «а», «в», и «г» ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, и с применением оружия, или предметов, используемых в качестве оружия»).

Олег Козловский прибыл в Магас 5 октября для мониторинга протестов, начавшихся после подписания соглашения об определении административной границы между Ингушетией и Чечней. Вечером 6 октября неизвестный, назвавшийся представителем организаторов протеста, заманил Козловского в своей автомобиль под предлогом организации встречи с митингующими. Вместо этого его отвезли за пределы города, где его раздели, начали избивать и угрожать расстрелом.

«Мужчины назвались сотрудниками местного Центра по борьбе с экстремизмом. Они потребовали от меня имена моих контактов в Ингушетии и пригрозили убить мою жену и детей, если я сообщу о том, что произошло», — рассказывал после инцидента Олег Козловский.

Поняв, что их информатором исследователь не станет, похитители вывезли Козловского в соседнюю Северную Осетию и отпустили его возле аэропорта. Перед чем его отпустить, один из неизвестных сказал: «Никогда не возвращайся и не пиши об Ингушетии».

9 октября Козловский обратился в Следственный комитет с заявлением. 30 октября, спустя три недели после своего обращения, он получил письмо о том, что его заявление было передано для рассмотрения руководителю следственного управления СК РФ по Республике Ингушетия.

Юристы «Комитета против пыток» продублировали сообщение о преступлении в отношении Козловского, передав его в руки сотрудникам Главного следственного управления СК РФ по Северокавказскому федеральному округу. Все заявления были направлены для проведения проверки в следственное управление Следственного комитета России по Республике Ингушетия. Однако ни Козловский, ни его представители долгое время ничего не знали о судьбе этих обращений. Только 26 декабря следователь Назрановского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Республике Ингушетия Хазбулат Маматов уведомил юриста Дмитрия Пискунова о том, что уголовное дело было возбуждено 3 декабря.