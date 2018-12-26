Главреда «БлогСочи» приговорили к шести годам по делу о вымогательстве у депутата Госдумы

Суд в Сочи приговорил главного редактора «БлогСочи» Александра Валова к шести годам колонии общего режима и штрафу в 700 тысяч рублей за вымогательство у депутата Госдумы Юрия Напсо. Об этом «Свободным Медиа» сообщил активист Евгений Витишко, который присутствовал на оглашении приговора.

«Медиазона» напоминает, что журналиста обвинили в вымогательстве 300 тысяч рублей у депутата Госдумы от ЛДПР Юрия Напсо в начале года. Валов якобы обещал за эту сумму удалить статьи о бассейне депутата на городском пляже. В одном из материалов «БлогСочи» говорилось, что Напсо огородил часть общественного пляжа и установил личный бассейн. Сам Валов отрицал вину и называл преследование политически мотивированным.

Адвокат Международной правозащитной группы «Агора» Александр Попков рассказал, что в материалах дела оказалось рассекреченное постановление суда о прослушке переговоров Валова от лета 2016 года, которое мотивировалось его «причастностью к группе оппозиционно настроенных граждан, деятельность которых направлена на организацию акций гражданского неповиновения с использованием экстремистских методов».