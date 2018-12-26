Врио губернатора Петербурга принял отставку вице-губернаторов Мокрецова и Албина

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов принял отставку вице-губернаторов Михаила Мокрецова и Игоря Албина.

Мокрецов с апреля 2013 года возглавлял финансовый блок правительства Санкт-Петербурга. С августа 2017 года он одновременно возглавлял Комитет имущественных отношений Петербурга. Теперь координация и контроль за деятельностью данного блока временно возложены на вице-губернатора Сергея Мовчана, сообщается на сайте администрации города.

Уже с 27 декабря непосредственное руководство Комитетом имущественных отношений будет исключено из полномочий вице-губернатора, отвечающего за решение вопросов имущественного блока. Временное исполнение обязанностей КИО возложено на заместителя председателя Комитета Александра Германа.

Игорь Албин с ноября 2014 года отвечал за решение вопросов капитального строительства и реконструкции объектов недвижимости, архитектуры, градостроительства, выявления, учета, сохранения, популяризации государственной охраны объектов культурного наследия, транспорта, энергетики, тарифного регулирования. Его обязанности временно будет исполнять вице-губернатор Николай Бондаренко.

25 декабря Беглов, подводя итоги года, раскритиковал строительный блок Смольного за задержки в сдаче жилых и транспортных объектов. В качестве примера он привел участок Богатырского проспекта — километровую трассу строят уже 5 лет. В городе не построены 20 школ, 20 детских садов, 18 поликлиник и диспансеров, 3 жилых дома, 4 спортивных сооружения, 3 дороги и 6 культурно-досуговых объектов, сообщал телеканал «Санкт-Петербург».

20 декабря на большой пресс-конференции президента Владимира Путина Алла Андреева обвинила Албина в сдаче в эксплуатацию неготовых домов. По ее словам, в 2017 году вице-губернатор и федеральный инспектор Виктор Миненко разрешили ввод в эксплуатацию ее дома, который не был достроен. Позже Албин заявил, что Андреева занимается самопиаром.