Япония возобновит коммерческий промысел китов

Япония выходит из Международной комиссии по промыслу китов (IWC) в 2019 году, чтобы возобновить их коммерческую добычу, заявил генеральный секретарь японского кабинета министров Есихидэ Суга.

По его словам, некоторые страны, входящие в комиссию, игнорируют научные данные, свидетельствующие о достаточном количестве китов, и не демонстрируют готовности к сближению позиций. В связи с этим Япония вынуждена покинуть организацию, передает Русская служба «Би-би-си».

Япония планирует возобновить коммерческий промысел китов с июля. Охота будет вестись в пределах исключительной экономической зоны страны, промысел в водах Антарктики вестись не будет.

Коммерческий китобойный промысел был запрещен IWC в 1986 году после того, как некоторые виды китов были почти полностью истреблены.

По данным зоозащитной организации Whale and Dolphin Conservation, китобойный промысел до сих пор существует во многих странах. На китов ради их мяса до сих пор охотятся в Норвегии и Исландии. Норвегия отказалась поддержать мораторий на вылов, а Исландия частично согласилась с ним.