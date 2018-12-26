Дело Мотузной отправлено на дорасследование

Дело студентки Марии Мотузной, обвиняемой в размещении в социальных сетях постов с признаками возбуждения вражды по расовому признаку и унижающих достоинство людей по вере, возвращено для дополнительного расследования. Об этом сообщили ТАСС в следственном управлении СК РФ по Алтайскому краю.

«Дело Мотузной суд вернул на дополнительное расследование. В розыск она не объявлена. Следователям предстоит выяснить дополнительные обстоятельства по этому делу», — сказал собеседник агентства.