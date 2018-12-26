Дело Мотузной отправлено на дорасследование

Дело студентки Марии Мотузной, обвиняемой в размещении в социальных сетях постов с признаками возбуждения вражды по расовому признаку и унижающих достоинство людей по вере, возвращено для дополнительного расследования. Об этом сообщили ТАСС в следственном управлении СК РФ по Алтайскому краю.
«Дело Мотузной суд вернул на дополнительное расследование. В розыск она не объявлена. Следователям предстоит выяснить дополнительные обстоятельства по этому делу», — сказал собеседник агентства.
В отношении Мотузной ранее было возбуждено уголовное дело об экстремизме и оскорблении чувств верующих (ч. 1 ст. 282 и 148 УК РФ). Дело было связано с картинками «ВКонтакте», в которых эксперты обнаружили «признаки унижения представителей негроидной расы» и признаки «выражения неуважения к обществу в целях оскорбления религиозных чувств верующих». Мотузная не признает вину; в суде она рассказала, что оперативники обманом вынудили ее дать признательные показания, и что у нее не было умысла возбуждать ненависть или оскорблять чьи-то чувства — она просто сохраняла мемы. 9 октября Индустриальный районный суд Барнаула вернул дело в прокуратуру
. В середине октября Мотузная покинула Россию
и переехала в Киев.