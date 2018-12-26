Махачкала и Владивосток стали аутсайдерами рейтинга эффективности управления

Причиной такой позиции стал коррупционный скандал — 7 ноября бывший мэр Махачкалы Абусупьян Гасанов был задержан по подозрению в превышении должностных полномочий. Он был назначен врио главы города в январе после задержания его предшественника Мусы Мусаева, также обвиненного в превышении должностных полномочий. Эксперты также отметили в Махачкале низкий уровень расходов на ЖКХ и дороги, а также острую нехватку мест в детских садах.
Владивосток занял предпоследнюю, 91-ю строчку, опустившись с 83-го места. Здесь фактически отсутствовала и отсутствует городская власть после отставки Игоря Пушкарева, объясняет политолог Ростислав Туровский. Пушкарев был задержан в 2016 году за получение взятки. Сменивший его Виталий Веркеенко ушел в отставку после сентябрьских выборов главы Приморья, результаты которых были аннулированы. Во Владивостоке наблюдаются низкий уровень муниципальных инвестиций и крайне слабая работа над улучшением жилищных условий населения.
В пятерку аутсайдеров также вошли Петрозаводск (90 место), Волгоград (89 место) и Улан-Удэ (88-е место).
Наиболее эффективное управление, по мнению политологов, в Тюмени, которая опередила прошлого лидера Казань, переместившуюся на второе место. Третье место занимает Салехард, в пятерку вошли также Ростов-на-Дону и Ханты-Мансийск.
Рейтинг не дает однозначного ответа на давний вопрос, какая модель организации местного самоуправления в городах обеспечивает большую эффективность, заявил РБК политолог Александр Пожалов. В Челябинске, Самаре и Махачкале был проведен эксперимент — разделение на городской округ с внутригородскими муниципальными образованиями и двухступенчатую модель формирования городской власти, напомнил он. «Нет однозначного преимущества ни у «двуглавой» системы (глава города — председатель совета депутатов, отдельно сити-менеджер), ни у «одноглавой» (глава администрации является полноценным градоначальником) — обе достаточно широко представлены и среди лидеров, и среди аутсайдеров», — заключил Пожалов.