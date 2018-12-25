Россия и Белоруссия договорились о создании рабочей группы по вопросу цен на газ

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о создании рабочей группы для сближения позиций двух стран по вопросу налогового маневра в российской нефтяной отрасли и ценообразовании на газ, сообщил первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов.

«Мы по вопросу ценообразования на газ должны определиться и, начиная с 2020 года, выработать предложения по формированию цен на этот вид энергии. Что касается рабочей группы, то она будет вырабатывать предложения по дальнейшей интеграции, и по решению вопросов, которые находятся в повестке дня между Россией и Белоруссией», — цитирует Силуанова «Интерфакс».

Министр воздержался от ответа на вопрос, удалось ли сторонам договориться по компенсации Белоруссии убытков от налогового маневра, на которых настаивает Минск. По оценке белорусского Минфина, потери бюджета от реализации налогового маневра в России в 2019 году составят порядка $300 млн.