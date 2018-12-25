Путин предложил Лукашенко обсудить вопросы за предновогодним обедом

Президент России Владимир Путин, открывая переговоры в Кремле, пригласил лидера Белоруссии Александра Лукашенко на предновогодний обед для обсуждения вопросов с глазу на глаз.

«Я предлагаю такой порядок: мы послушаем, как наши коллеги работали, потом дадим возможность делегациям еще пообщаться, а я хочу потом вас еще отдельно пригласить на обед рабочий, предновогодний», — цитирует Путина ТАСС.

Путин анонсировал обсуждение с Лукашенко энергетических спорных вопросов: «При таком большом объеме взаимодействия всегда вопросы возникают, они лежат, как правило, у нас в сфере энергетики». Президент указал на необходимость диалога по спорным вопросам энергетики, даже если договориться сразу не получается.

«В целом, я считаю, у нас отношения развиваются весьма успешно, — сказал Путин. — Достаточно сказать, что в прошлом году у нас товарооборот вырос более чем на 23% и превысил $32 млрд, в этом году еще свыше 12% рост к базе прошлого года, это значит мы выйдем за показатели прошлого года».

Москва и Минск «действительно могут договориться» по спорным вопросам энергетики, чтобы «не тащить старые проблемы в новый год», сказал в свою очередь Александр Лукашенко.

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что Белоруссия не полностью выполняет условия союзного договора двух государств. В качестве примера министр привел периодические нарушения таможенного режима, упомянув о ввозе санкционных и подакцизных товаров с территории Белоруссии в Россию. Силуанов отметил, что Белоруссия — наш сосед и союзник, но «в последнее время доверие потеряно».

Накануне Лукашенко сказал, что Москва больше не воспринимает отношения с Минском как братские.