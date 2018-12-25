Медведев расширил санкции против Украины

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил о расширении санкционного списка в отношении украинских граждан и юридических лиц.«Список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых будут применяться специальные ограничительные меры, расширен. Я подписал соответствующее постановление. Это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России», — написал Медведев в Twitter.
Список расширен более чем на 200 лиц и организаций, уточнили в пресс-службе правительства, передает ТАСС.
Ранее санкции против Киева Москва вводила 1 ноября. Под ограничения попали 322 физических и 68 юридических лиц.