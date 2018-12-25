Newsweek: Эксперты предупреждают об атаке России на Украину в праздничные дни

Эксперты, опрошенные журналом Newsweek, считают, что в праздничные дни увеличивается вероятность того, что Россия воспользуется отвлекающим фактором для начала атаки на соседнюю Украину.

В понедельник российское министерство иностранных дел предупредило, что «вполне возможно», что Украина начнет военные действия против России в ближайшие дни. Но эксперты и западные военные аналитики говорят, что именно Россия может нанести удар по Украине, пишет Newsweek.

«Москва любит атаковать, когда мир не обращает на это внимания. Она вторглась в Афганистан во время рождественского сезона в 1979 году и напала на Грузию во время августовских каникул», — заявил Джон Хербст, посол США в Украине с 2003 по 2006 годы.

Эксперты считают, что каникулы в сочетании с недавней отставкой министра обороны США Джеймса Мэттиса могут создать идеальный сценарий для наступления России.

«Русские стремятся к полному господству над Керченским проливом и Азовским морем, а украинцы не хотят отказываться от контроля над своими территориальными водами или свободы прохода через пролив. Таким образом, вероятность эскалации высока», — сказал Майкл Карпентер, бывший заместитель помощника министра обороны США по вопросам России, Украины и Евразии.

«Я переживаю, что украинский военно-морской флот слишком мал, чтобы отстаивать свои права перед лицом гораздо более крупного [российского] Черноморского флота, поэтому, если бы я советовал Украине, я бы не стал делать еще один проход через пролив», — отметил Карпентер.

Некоторые аналитики также предупреждают, что Россия может стремиться объединить некоторые территории, которые окружают Украину, чтобы создать контролируемый Россией протекторат к северу от Черного моря, который напоминает военную границу, когда-то находившуюся у Российской империи, пишет Newsweek. Собеседники издания отмечают, что боевые самолеты, отправленные в Крым, и размещение российских сухопутных войск вдоль границы с Украиной являются признаками таких военных амбиций.

«Это согласуется с широко распространенными слухами о военной операции со стороны России. Я также слышал дискуссии о возрождении Россией «плана большой войны» от 2014 года с тем, чтобы дойти до границ Молдавии, установив связь с пророссийским анклавом Приднестровье», — сообщил Newsweek Ариэль Коэн, старший научный сотрудник вашингтонской организации Atlantic Council.