Экс-главу Росалкогольрегулирования объявили в международный розыск

Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство о заочном аресте бывшего руководителя Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями.

Как сообщает «Интерфакс», Чуян уже объявлен в международный розыск, ему заочно предъявлено обвинение в организации злоупотребления полномочиями, которое повлекло тяжкие последствия. По данным СМИ, речь идет о якобы организованных Чуяном махинациях на алкогольном рынке.

В июле этого года стало известно, что Чуян покинул пост по собственному желанию. Он работал главой Росалкогольрегулирования с момента создания службы в конце 2008 года.