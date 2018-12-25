Силуанов упрекнул Белоруссию в невыполнении условий союзного договора

Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что Белоруссия не полностью выполняет условия союзного договора.

Договор 1999 года предусматривает создание единой налоговой, таможенной, денежно-кредитной, акцизной и экономической политики. Все эти пункты, по мнению Силуанова, не выполняются, передает «Эхо Москвы». В качестве примера министр привел периодические нарушения таможенного режима, упомянув о ввозе санкционных и подакцизных товаров с территории Белоруссии в Россию. Также министр указал, что до сих пор отсутствует единая валюта двух стран. Силуанов отметил, что Белоруссия — наш сосед и союзник, но «в последнее время доверие потеряно».

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что Москва больше не воспринимает отношения с Минском как братские.25 декабря Лукашенко должен провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.