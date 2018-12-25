Алексей Навальный: Тайные богатства похитителя интернета

Привет! Перед самым Новым годом у меня для вас история про злого Гринча, который хочет украсть наш с вами интернет. А заодно и свободу слова, свободу собраний, свободу прессы и вообще любую свободу, которая у нас с вами случайно могла заваляться.

Сенатор Андрей Клишас.

Наш преданный читатель помнит, что мы делали про него расследование в 2014 году. Это было давно, квадрокоптер у нас был на палке (ну почти), жульничество в его декларации мы тогда зафиксировали и думать про Клишаса забыли. Освежите, если не помните.

Единственная причина, по которой он попал под наш зоркий объектив тогда, это потому что на какой-то там очередной встрече с Путиным в Ново-Огарево Клишас выступал 5 минут и за эти 5 минут успел предложить запретить вообще все — митинги, интернет, НКО, СМИ с иностранным финансированием и даже двойное гражданство.

Мы думали тогда, может, у Клишаса какое-то временное сезонное обострение (он незадолго до этого под американские и европейские санкции загремел), он все-таки юрист, завкафедрой конституционного права в РУДН. Обычно такие люди как-то не так остервенело запрещают все подряд.

Но нет. Сенатор Клишас тогда только разогревался. Он был в Совете Федерации относительно новеньким, и главные его номера еще впереди.

Пару недель назад наш сегодняшний герой выступил так, что заметили вообще все — с интервалом по-моему в день он предложил изолировать российский интернет от глобального, а также штрафовать и сажать за проявление ЯВНОГО НЕУВАЖЕНИЯ к власти в интернете.

Закон, думаю, будет скоро принят. Окно возможности скоро захлопнется, откладывать нельзя. Давайте ни в чем себе не отказывать и проявлять столько явного неуважения, сколько он заслуживает.

Фан фэкт. Андрей Клишас — мой однокурсник по юрфаку РУДН. Он приехал в Москву из Екатеринбурга и почти сразу по поступлении в университет начал работать. Первая работа — и сразу успех. Клишас в середине 90-х устроился на какую-то мелкую должность в Российский фонд федерального имущества (РФФИ). Это такая подведомственная правительству структура была. А что такое самое важное происходило с федеральным имуществом в 90-е годы? Правильно, его приватизировали. Ваучеры, залоговые аукционы, заводы, продающиеся за копейки, — вот это все.

Клишас отработал в РФФИ пару лет, но этого было достаточно, чтобы попасть в самую гущу приватизационных событий. Многие из вас помнят этот грабительский, несправедливый процесс. Залоговые аукционы, в частности. Гигантов советской промышленности, все эти металлургические заводы, которые кормили не то что города, а полстраны, отдавали за копейки в частные руки десятка человек. Пишу «за копейки», но даже это не до конца правильно. Схема работала так, что отдавали их фактически бесплатно. Так вот, молодой Клишас как юрист придавал этим махинациям вид законности.

Там и случилось главное дело его жизни. Он оформлял приватизацию (ну то есть помог украсть) "Норильского никеля".

Это такой советский супергигант мирового масштаба. Вся страна горбатилась, чтобы построить это чудо за полярным кругом. В тот момент монополист на рынке никеля и меди. Одно из главных предприятий в мире по производству цветных и драгоценнывх металлов.

Понятно, что это лакомый кусочек, который стоит немыслимых денег. Государство объявило залоговый аукцион, на котором "Норильский никель" был куплен за смехотворные 170 миллионов долларов ОНЭКСИМ-банком, принадлежавшим олигархам Потанину и Прохорову. Спустя несколько лет Прохоров, заработавший на "Норильском никеле" миллиарды, вложит в американский баскетбольный клуб New Jersey Nets 200 миллионов долларов, то есть сумму большую, чем та, за которую в свое время было куплено огромное современное советское предприятие.

Поэтому когда сейчас вы видите репортажи о том, что Потанин на 6 месте списка Форбс с 16 миллиардов долларов, а Прохоров на 13 месте с 9,5 миллиардами, то вот: все эти деньги взялись ровно оттуда. Никакого больше предпринимательства или бизнеса не было.

Наш герой, Андрей Клишас, вот это все и оформлял от лица государства. И очевидно его усилия были оценены по заслугам, потому что сразу после того как "Норильский никель" украли, покинул государственную службу и пошел работать куда? В ОНЭКСИМ-банк и в сам "Норникель" — то есть к олигархам Прохорову и Потанину. И проработал 15 лет.

Всё, это конец его биографии, и сказать-то больше особенно нечего. Ну еще в свободное время заведует кафедрой в Университете дружбы народов. Он не бизнесмен, не предприниматель, не изобретатель. Обычный корпоративный юрист, сделавший карьеру на мошеннических залоговых аукционах в 90-е. Менеджер, работающий на олигарха.

Не пойди Клишас во власть, никто бы никогда и не узнал о нем, кроме подписчиков деловых изданий и какого-нибудь еженедельника «Юридический вестник Норильска» тиражом 200 экземпляров. Но нет, захотелось человеку власти и славы. Он подумал и решил, что лучше знает, как нам с вами правильно жить — что нам можно делать, а что нельзя. О чем можно писать и разговаривать, а о чем нет.

Я, если честно, сначала сам не понимал, почему и зачем он это делает. Ведь деньги он в своем "Норильском никеле" зарабатывал. И научная работа у него какая-никакая была, преподавал что-то, писал. Дом в Швейцарии, классные тачки, семья — все есть. Вот зачем бросать все и идти в полк главным путинским солдатом и борцом со свободами? А потом понял. Клишас просто нас всех искренне ненавидит. Мы, обычные люди, которые пишут что-то в интернете, мешаем Клишасу так, что ему от нас тошно. Так, что он хочет загнать нас всех в загон, закрыть и повесить огромный амбарный замок.

Мы мешаем ему жить и заниматься тем, что ему действительно нравится — недвижимостью, часами, деньгами... и собаками.

Начнем со швейцарской дачи. Переносимся на озеро Лаго Маджоре и смотрим ровно на то, на что Клишас смотрит из своего окна. Ничего так, да? Присыплю рану солью еще чуть-чуть и скажу, что это было снято вот почти сейчас, в декабре.

Теперь и дом посмотрим. Он трехуровневый, внизу парковка, чуть выше небольшой бассейн. Как видите, все окна плотно зашторены. Вряд ли у Клишаса получается там часто бывать (если вообще), ведь он в санкционных списках ЕС, которые Швейцария тоже поддерживает. Вот он и злой такой, наверное.

Мы показывали фотографии этого дома еще в 2014 году. Потому что поймали тогда Клишаса на жульничестве, он задекларировал швейцарский земельный участок на 400 квадратных метров меньше, чем есть на самом деле.

Конечно, есть дом и в Подмосковье. Естественно, на Рублевке. Горки-2. Буквально в паре километров от резиденции Путина в Ново-Огарево. Дом 1200 м2, 3 этажа. Огромная территория — беседки всякие, красивый ландшафтный дизайн. На спутнике видно еще одну группу строений. Там, друзья мои, псарня. Клишас живет с 30-ю собаками.

Он вообще собак в отличие от граждан России любит очень сильно. Прямо помешан на них (и это мягко сказано). Дома у него настоящий питомник, он возглавляет кинологические федерации, судит соревнования и даже выпускает журнал про такс.

Клишас приобрел этот участок в 2003 году. Его площадь, давайте вместе померяем линеечкой, — 8400 метров (80 соток). Теперь достаем кадастровые выписки и видим. Действительно, два кусочка участка оформлены на Клишаса (раз, два). Они отмечены желтым. А вот тот, что выше (отмечен красным), самый большой — нигде не оформлен.

По документам это вовсе не клишасовская усадьба, а земля их ТСЖ. И выходит, что Клишас второй раз, точно так же, как в Швейцарии, не полностью декларирует свои владения. Эти 5 с лишним тысяч метров должны быть указаны у него «в пользовании». А они не указаны.

Через 3 года после приобретения этой дачи нашему сенатору с его псами стало тесно на Рублевке. И он приобретает новый дом. На Пестовском водохранилище, это север Москвы. Прямо на берегу реки у Клишаса участок площадью 1,3 гектара и дом на нем — около 2000 м2. Там и собственный причал, и рождественские олени, и лошадки, и какая-то стая зайцев. Дом явно обжитой. Сам сенатор живет на Рублевке, а кто тут живет, мы теряемся в догадках. Может, собаки?

Вы сейчас подумаете, что я шучу и нагнетаю. Но нет. Через 3 года после приобретения этой дачи в Пестово Клишасу опять стало тесно. И в 2009 году он покупает участок в Истринском районе, это чуть западнее Москвы. Вы посмотрите лучше сами.

Клишас очевидно строит себе Версаль. Когда этот дом будет достроен, он станет одним из самых больших в Подмосковье. По нашим прикидкам там минимум 9000м2. И это мы еще не видим, что там под землей, а там явно что-то есть. Земли тоже у Клишаса по-барски. 7,5 гектаров. Там, наверное, можно построить самую большую псарню в мире. Вокруг будут бегать тысячи собак, а Клишас будет сидеть в саду и запрещать, запрещать, запрещать.

Так как мы с вами ужасно любознательные и нам не нравится сенатор Клишас, мы на всякий случай смотрим, у кого он купил эту землю. Ведь жуликоватые чиновники обожают покупать недвижимость сами у себя. Клишас купил земельный участок у ООО «Русская традиция».

Путем нехитрых манипуляций у этой конторы мы обнаружили Майбах. Автомобиль за 12 миллионов рублей. А раз есть автомобиль, значит должен быть и богатый дядя, который ездит на этом автомобиле.

Находим 100 штрафов, наложенных на этот автомобиль за нарушение правил дорожного движения, и отсматриваем все фото. Штрафы подозрительно концентрируются в одном квартале в центре Москвы. Что же там такое? Хмм... Там Совет Федерации, господа.

А вот и снимок лысого плотного мужичка, садящегося в Майбах. Это наш герой, сенатор Андрей Клишас. Собственной персоной.

Едет по важным государственным делам в автомобиле, который забыл задекларировать. Конечно, неудобно же вроде Майбах в декларацию записывать, вот и записал на офшор.

Ну а дальше мы находим еще кучу признаков, указывающих на то, что офшорная компания принадлежит сенатору Клишасу.

Управляет ее российской дочкой (той самой «Русской традицией») Еремян Эдуард Витальевич. Этот же самый человек числится заместителем Клишаса по кафедре конституционного права юрфака РУДН. Приглядевшись, мы видим, что Еремян и Клишас — очень близкие люди. Они партнеры по НКО «Современная история», которое тоже — вы будете смеяться — записано на офшор. И вообще Еремян воспылал такой любовью и страстью к сенатору, что даже на свое имя зарегистрировал 13 доменных имен со словом Клишас. Клишас а, Клишас аа, а. Клишас, ну и так далее. Мало того, Еремяну удивительным образом передалось помешательство Клишаса на собаках, и он как маньяк регистрирует еще и десяток собачьих доменов — сайт про английских бульдогов, про французских, про борзых, про зененхундов и даже про чихуахуэньо (это чихуахуа из Мексики).

Ну то есть Еремян этот, по нашему мнению — обычное подставное лицо, управляющее офшорными делишками Клишаса, строго запрещенными чиновникам.

Подвожу итог нашей рождественской истории. Интернет в России хотят ограничить, а нас всех сажать и штрафовать за проявление неуважения к государству и чиновникам в интернете.

И чиновник, который пишет эти законы, свихнувшийся от ощущения собственной значимости жулик, помешанный на недвижимости, часах, шубах и собаках. Я надеюсь, он хотя бы из собак своих шубы не делает. У него незадекларированная земля в Швейцарии и Подмосковье, у него незадекларированный Майбах, все признаки указывают на то, что у него тайный офшор. Он непосредственно организовывал самые гнусные и воровские махинации в ходе приватизации 90-х. И вот это чучело теперь требует, чтоб мы проявляли к нему уважение под угрозой штрафа и ареста.

Так давайте же пообещаем друг другу в эти последние дни 2018 года, что в наступающем 2019-м мы не окажем ни грамма уважения этому сборищу жуликов и воров. Всем этим путиным, медведевым и клишасам. Что мы будем делать всё возможное, чтобы их «Единая Россия» провалилась на выборах, и для этого мы все будем участвовать в проекте «Умное голосование».

Что мы не будем их бояться и сделаем всё возможное, чтобы освободить нашу Россию от всей этой шушеры.

Работать над этим — наш план на 2019 год. С наступающим.

P.S. Ах да. Часы. Держите часы. Проявлю последнюю капельку явного неуважения и напишу, что нормальный человек (а уж тем более чиновник страны, где 20% людей живет за чертой бедности) иметь такую коллекцию часов не должен. Всего часов у Клишаса мы насчитали на 163 000 000 рублей.