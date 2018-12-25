Close

ЦИК: нарушения в Приморье не могли повлиять на результат голосования

25.12.2018

Зафиксированные движением «Голос» возможные нарушения не могли повлиять на итоги голосования на выборах губернатора Приморского края, заявил зампред ЦИК России Николай Булаев.

По его словам, в Приморье в день голосования работало более 1,5 тыс. избирательных участков. «На 140, если мне не изменяет память, стояли КОИБы, к 47 избирательным участкам, оборудованным КОИБами 2010, есть некие вопросы. Если даже предположить, что нарушения были и попытаться отменить результаты голосования, то существенного изменения в распределении голосов не происходит», — сказал Булаев, передает «Интерфакс».

Ранее 25 декабря в движении «Голос» заявили, что на 47 участках во Владивостоке 16 декабря зафиксированы убедительные факты массовой фальсификации итоговых протоколов избирательных комиссий, в которых в день голосования подсчет велся с помощью КОИБ-2010. «Данные, полученные от наблюдателей и членов комиссии, а также результаты статистического анализа итогов голосования ставят под сомнение победу Олега Кожемяко в первом туре голосования», — говорится в докладе «Голоса». 

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.