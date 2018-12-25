ЦИК: нарушения в Приморье не могли повлиять на результат голосования

Зафиксированные движением «Голос» возможные нарушения не могли повлиять на итоги голосования на выборах губернатора Приморского края, заявил зампред ЦИК России Николай Булаев.

По его словам, в Приморье в день голосования работало более 1,5 тыс. избирательных участков. «На 140, если мне не изменяет память, стояли КОИБы, к 47 избирательным участкам, оборудованным КОИБами 2010, есть некие вопросы. Если даже предположить, что нарушения были и попытаться отменить результаты голосования, то существенного изменения в распределении голосов не происходит», — сказал Булаев, передает «Интерфакс».