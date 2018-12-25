Депутаты Екатеринбурга отменили повышение зарплаты мэру и чиновникам

Дума Екатеринбурга отменила свое решение о повышении зарплаты главе города, заменив кратное увеличение премиальных выплат индексацией на 4%. Решение об отмене реформы, принятой две недели назад, поддержали больше двух десятков депутатов, передает Znak.com.

Против отмены выступил депутат Александр Колесников. «Я не буду голосовать за отмену. У нас люди уходят в бизнес, в область, зарплаты не повышались с 2011 года. Кто у нас работать-то будет? Зайдите в главархитектуру и комитет по жилищной политике, там все вымерло, нет никого. Им постоянно говорят про коррупцию, про тюрьму, бумажку в руки взять нельзя, как работать в таком нервном напряжении?» — пояснил он.

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что готов считать любое решение думы шагом к развитию города. «Дальше работу не останавливаем, дискуссию ведем. У нас готовится аналитика по другим городам, с точки зрения затрат на аппарат, Екатеринбург не чемпион. Нам нужно научиться говорить себе правду. Давайте продолжим дискуссию, я думаю, что договоримся», — предложил он депутатам.

Принятое решение позволит бюджету сэкономить более 300 млн руб., которые в итоге направили на ремонт и строительство школ в Екатеринбурге.