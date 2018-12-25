Верховный суд разъяснил, что считать шпионской техникой

Верховный суд России разъяснил, что человек не может быть привлечен к уголовной ответственности за приобретение и использование спецсредств, предназначенных для негласного получения информации, если он сделал это для обеспечения безопасности себя или своих близких, а также для слежения за животными.

В постановлении пленума ВС при этом отмечается, что «технические устройства (смартфоны, диктофоны, видеорегистраторы и т.п.) могут быть признаны специальными техническими средствами только при условии, если им преднамеренно путем технической доработки, программирования или иным способом приданы новые качества и свойства, позволяющие с их помощью негласно получать информацию», передает «Интерфакс».

Пленум разъяснил судам, что нельзя привлекать к ответственности лиц, которые приобрели спецсредства через интернет и при этом не знали об их истинном предназначении.

В 2017 году президенту Владимиру Путину пожаловались на возбуждение уголовного дела в отношении фермера, который приобрел GPS-трекер для коровы.